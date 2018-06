Dorfplatz wird feierlich eingeweiht

Im Rahmen der Dorfneuerung wurde der zentrale Dorfplatz in Lindau neu gestaltet. Eine neue Festscheune, ein Brotbackofen und ein Spielplatz stehen der Bevölkerung künftig zur Verfügung. Die Gemeinde Trebgast, die Interessensgemeinschaft Lindau und die Teilnehmergemeinschaft Lindau II laden nun am morgigen Samstag zur Einweihung des Dorfplatzes ein. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen sowie Tanzaufführungen der "Dancekids" und der "Tanzmäuse" des Trimm-Dich-Clubs Lindau. Den offiziellen Ansprachen schließt sich ein Dorfrundgang an. Ab 18 Uhr lädt Livemusik zum Brucktanz ein. Lampionumzug und eine Illumination runden das Fest ab. red