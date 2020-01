Dorfmusikanten spielen auf

Die Dorfmusikanten Humprechtshausen hielten ihre Generalversammlung ab. Beim Rückblick durch den Schriftführer Christian Ullrich wurde in Wort und Bild auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeschaut, wie der Verein mitteilte.

Höhepunkt war das Muttertagskonzert, das in der Kirche in Humprechtshausen stattfand. Vorsitzender Julian Bathon richtete den Blick auf 2020 und hob die Feier zum 30. Jubiläum der Dorfmusikanten am Pfingstsonntag, 31. Mai, hervor.

Dirigent Hermann Zehnter erklärte die musikalische Seite. Die Nachwuchskapelle mit den Musikvereinen Aidhausen und Happertshausen sowie Friesenhausen biete Möglichkeiten für Jungmusiker und Wiedereinsteiger, Musik zu machen. red