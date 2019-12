Dorfmeisterschaft im Dreikönigskegeln

Der TV Poppenlauer veranstaltet am Samstag, 4. Januar, in der vereinseigenen Kegelanlage sein Dreikönigskegeln um die Dorfmeisterschaft. Dazu sind interessierte Hobbykegler in Mannschaften mit jeweils vier Personen eingeladen. Anmeldungen bis zum 2. Januar per Mail an gessner.poppenlauer@freenet.de. Für die Gewinner gibt es Preise. Der Wettbewerb beginnt um 13 Uhr. Mit Speisen und Getränken ist für das leibliche Wohl gesorgt. sek