Dorfmeisterschaft bei den Schützen

Die Termine zur offenen Dorfmeisterschaft bei der Schützengesellschaft Oberleichtersbach sind am Freitag, 15. November, ab 20 Uhr; Samstag, 16. November, ab 19 Uhr und Sonntag, 17. November, ab 18 Uhr. Es wird auf "Glücksscheiben" geschossen, das heißt, es kommt beim Schießen auf die Scheibe nur auf das Glück des Schützen an. Auch Ungeübte können teilnehmen und Preise wie Pokale, Sachpreise und Geldpreise gewinnen. Die Preisverteilung findet beim "Königsball mit Nachkirmes" am Samstag, 23. November, statt. sek