Dorfmeister und treue Mitglieder

Beim Sommerfest des Sportkegelklubs Alle Neun Stralsbach wurden zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Insgesamt zwölf Mannschaften nahmen an der Dorfmeisterschaft der örtlichen Vereine teil. Den Titel konnte sich das Team des Kindergartenvereins St. Oswald mit einem Gesamtergebnis von 658 Holz sichern.Platz zwei ging an die Vertretung der Freiwilligen Feuerwehr (628 Holz), gefolgt von der gemeinsamen Mannschaft von Kriegerverein und Malteser (586 Holz). Die besten Einzelergebnisse erzielten bei den Jugendlichen Niclas Streit mit 144 Holz, bei den Herren Mario Grom (174 Holz) und bei den Damen Petra Straub (202 Holz).Im Anschluss folgte die Siegerehrung der Clubmeisterschaft in den verschiedenen Altersklassen des Nachwuchses. Bei den Jüngsten in der Altersklasse U10 sicherte sich Nico Vorndran mit 671 Holz den Titel, gefolgt von Laurel Schlereth (644 Holz) und Jannis Schuldheis (586 Holz). Neuer Clubmeister in der Altersklasse U14 wurde Niclas Streit mit 741 Holz, Platz zwei ging an Kevin Vorndran (699 Holz), Dritter wurde Paul Wehner (643 Holz). In der Altersklasse U18 heißt der neue Clubmeister mit einem Ergebnis von 2182 Holz Bastian Schreiner.Auch konnten langjährige Mitglieder für ihre Treue und Verbundenheit zum SKK Alle Neun Stralsbach ausgezeichnet werden. Seit nunmehr 25 Jahren sind Kurt Schreiner und Uwe Simmroth Mitglied im SKK, Bruno Straub erhielt eine Auszeichnung für 30 Jahre Mitgliedschaft, Hans-Peter Wegemer ist bereits 40 Jahre lang Mitglied bei den Sportkeglern, und Werner Below bringt es mittlerweile auf stolze 60 Jahre Zugehörigkeit zum Verein.Mit Torsten Straub und Volker Streit erhielten noch zwei Kegler Ehrungen von Verbandsseite aus überreicht. Torsten Straub erhielt die Ehrennadel mit Urkunde des Bayrischen Sportkegler- und Bowlingverbandes (BSKV) für mehr als zehnjährige Tätigkeit im Verein. Von 1999 bis 2007 war er Sportwart des SKK Alle Neun, und seit 2014 ist er als 2. Vorsitzender aktiv. Volker Streit bekam die silberne Ehrennadel des Deutschen Kegler- und Bowlingbundes (DKB) für über 25-jährige Mitgliedschaft im DKB.