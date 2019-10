Dorfleben wandelt sich - die Kirchweih bleibt

Um 1900 entstand das Foto aus Junkersdorf (Gemeinde Pfarrweisach), das Bauern bei der Ernte zeigt. Handarbeit war angesagt und wer auch immer helfen konnte, wurde eingesetzt, um das Tagwerk zu verrichten. Typisch , so Arnold Deininger, der die Aufnahme zur Verfügung stellte, waren die weißen Hemden und Schürzen der Männer sowie die langen Röcke und Tücher der Frauen. Auch die Kinder waren auf dem Feld. Um 11 Uhr, wenn die Kirchenglocke läutete, gingen die Frauen nach Hause, um Essen zu richten; die Männer kamen später nach. "Damals war noch die ganze Familie eingebunden", sagt Deininger. So soll es auch an diesem Wochenende sein, wenn Junkersdorf Kirchweih feiert und viele Gäste von außerhalb erwartet. Heute, Samstag, 15 Uhr, richten die Dorfjugend und die Feuerwehr ein Fußballspiel zwischen Junkersdorf und Rabelsdorf auf der Wiese am Feuerwehrhaus aus. Gefeiert wird, da es keine Dorfwirtschaft mehr gibt, im Schützenhaus, vor dem ein Karussell seine Runden dreht. Am Sonntag, 27. Oktober, ist um 10 Uhr Gottesdienst in der Dorfkirche; von 14 bis 16 Uhr laden die Schützen zum Schnupperschießen ein. Kirchweihausklang ist bei ihnen am Montag ab 17 Uhr. Text: Kiesewetter/Foto: Archiv Deininger