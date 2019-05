Dorfladen-Projekt im Gemeinderat

Um den Beitritt zur Energie-Genossenschaft Hohnhausen eG geht es in der nächsten Sitzung des Gemeinderates Burgpreppach am Donnerstag, 9. Mai. Weiter beschäftigen sich die Mitglieder mit dem Zuschussantrag des Vereins "Gesundheit - Markt Burgpreppach" zur Unterstützung der infrastrukturellen Bemühungen hinsichtlich einer bedarfsgerechten Daseinsvorsorge. Konkret geht es um den geplanten Dorfladen. Im Raum steht der Antrag des Heimat- und Kulturtreffs Markt Burgpreppach zur Errichtung eines Dorfladens in Burgpreppach. Die Sitzung des Rates ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr im Rathaus in Burgpreppach. red