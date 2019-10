Dorfladen öffnet am Sonntag

Um eine Attraktion wird Elsenberg reicher, wenn am Sonntag um 11 Uhr die Familie Hack zur Eröffnung ihres neuen Dorfladens einlädt. Dazu zählt außerdem ein Hofcafé, eine gemütliche Probierstube, die 30 Besuchern Platz bietet, und ein großzügiger, freundlicher Festsaal, der 60 Personen aufnehmen kann. Daneben gibt eine Terrasse den Blick über das weite Land bis zur Stadt Forchheim frei.

Die Hacks scheuten keinen Aufwand, alle Einrichtungen auch zeitgemäß und behindertengerecht auszustatten. Zum Erreichen der oberen Etage und des Saales steht gegebenenfalls auch ein Aufzug zur Verfügung. Dem Festsaal ist eine Küche nach modernstem Standard angegliedert.

Auch Brennerei ist dabei

Geboren wurde die Idee der neuen Unternehmensform, so Seniorchefin Annemarie Hack, "weil uns auch viele Kunden auf eine solche Möglichkeit ansprachen". Seit zwei Generationen ist die Familie Hack auf dem Wochenmarkt in Forchheim und dem alle zwei Wochen stattfindenden Bauernmarkt vertreten. Produkte wie Obst, Erdbeeren oder Kirschen, Gemüse und Kartoffeln bietet sie aus der eigenen Landwirtschaft an. Dazu kommen Getränke in großer Auswahl von Früchten aus eigenen Streuobstwiesen.

Ihre Brennerei datiert bis auf das Jahr 1925 zurück. Richard und Annemarie Hack sind engagiert, ebenso Sohn Christian und seine Frau Bianca. "Es ist viel Arbeit, aber wir gehen es mit großem Elan an", sagt Annemarie unternehmungslustig. Sie ist ausgebildet in der Landwirtschaft, kann mit den Produkten umgehen und kennt das Geschäft, "Ich freue mich auf die neue Kundschaft, die ich bedienen darf", ergänzt Bianca.

Eingestellt auf größere Gruppen

Nicht alle Besucher werden neu sein. Schließlich durfte auch Bianca auf dem Wochenmarkt schon ihre Erfahrung sammeln und viele Kunden kennenlernen. Und die können jetzt in den Dorfladen kommen, um direkt vor Ort die lokalen Erzeugnisse zu probieren und zu kaufen. Für die Bewirtung in der Probierstube und im Festsaal hat man sich - mit Anmeldung - auf größere Gruppen bei Festen, Wanderern und Omnibusreisenden eingestellt.

Kaffee und Brotzeiten, Brennereiführungen und Verkostungen stehen unter anderem auf dem Programm. Alle 14 Tage gibt es auch das frisch gebackene Bauernbrot. Einen Sonntag im Monat sollen der Dorfladen und seine Einrichtungen grundsätzlich geöffnet sein. Am morgigen Sonntag bietet sich die Möglichkeit, das vielseitige Angebot kennenzulernen. Die Familie Hack macht zur Eröffnung ihre Tore weit auf, um den vielen Gäste fränkische Spezialitäten zu präsentieren.