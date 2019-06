Der Arbeitskreis Dorfladen Ebrach veranstaltet zusammen mit dem Markt Ebrach einen Dorfladen-Tag. Dieser findet am Samstag, 22. Juni, von 13 bis 17 Uhr gegenüber der Firma Bietex am Ende der Bahnhofstraße statt. An diesem Tag informiert der Arbeitskreis über den Stand des Projektes. Es werden außerdem verschiedene Direktvermarkter vor Ort sein. red