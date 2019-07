Am Wochenende , 13./14. Juli, findet rund um das Feuerwehrhaus in Krumme Fohre die Dorfkerwa statt. Am Samstag geht es um 17 Uhr los. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst und dann Weißwurstfrühschoppen. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Auch für Unterhaltungsmusik ist gesorgt. red