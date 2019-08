Dorfjugend zieht voll mit

Hesselbach — Nahezu südländische Atmosphäre, ein Musikprogramm der Extraklasse sowie jede Menge Spaß für die Kinder - darauf dürfen sich die Gäste freuen, wenn am Wochenende das Dorffest in Hesselbach in seine 29. Runde geht. Wie in den Vorjahren wird das beispielhafte Gemeinschaftsprojekt für den guten Zweck auf dem Festplatz im Bereich "ehemalige Schule" abgehalten, wo ein Festzelt bereitsteht.

Während die Erwachsenen gesellige Stunden verbringen, können sich die Kinder auf dem angrenzenden Spielplatz austoben oder sich von der Dorfjugend mit Kinderschminken oder dem Bemalen von Jute-Taschen bespaßen lassen. Neben der Kinderbetreuung bringen sich die engagierten jungen Leute heuer mit einem besonderen Highlight ein: der ersten Meisterschaft im (Eis-)Stockschießen auf Asphalt der Hesselbacher Vereine am Samstagnachmittag.

"Wir möchten etwas für unser Dorf tun und etwas auf die Beine stellen", bekunden die Zweite Vorsitzende der Hesselbacher Jugend, Magdalena Kestel, und Victoria Eidloth, von der die Initiative für den Gaudiwettbewerb ausging.

Neue Mitglieder sind das Ziel

"Ich kenne das aus Neuses, wo das alljährlich bei der Kerwa stattfindet. Ich dachte mir, das wäre doch auch mal etwas für Hesselbach", verrät Victoria Eidloth. Zunächst wollte die Jugend für das Gaudi-Turnier ein eigenes Fest auf die Beine stellen. Mit der Aktion wollte man insbesondere neue Mitglieder für die Jugend gewinnen, nachdem die Mitglieder der Wiedergründung mittlerweile entsprechend älter geworden und teils auch beruflich, in der Ausbildung oder im Studium sehr eingespannt seien.

"Wir möchten unsere Jugend etwas auffrischen", betont Magdalena Kestel. Ein eigenes Fest scheiterte an der Terminfindung, da im Sommer jedes Wochenende in der Gemeinde belegt sei. So kam man auf die Idee, das Turnier im Rahmen des Dorffests abzuhalten.

Los geht es am Samstag um 16 Uhr auf dem Festgelände. Erfreulicherweise haben sich acht - und damit nahezu alle örtlichen - Vereine angemeldet. Der Sieger darf sich über ein "Fässla" Bier freuen.

"Ich finde es toll, wie sich unsere Jugend einbringt", lobt Ralf Welsch, der mit Kevin Schlegel und Alexander Hoderlein das Führungstrio der Dorfgemeinschaft Hesselbach bildet. Die Kinderbetreuung stelle als fester Bestandteil eine große Bereicherung des Dorffests dar. Die neue Idee habe man sehr gerne aufgegriffen, zumal sich die Dorfgemeinschaft stets viele Gedanken mache, um das Fest für die Besucher noch attraktiver zu gestalten.

Das Dorffest beginnt am Freitagabend. Um 19 Uhr geben die Hesselbacher Musikanten ein Standkonzert am Festplatz. Danach dürfen sich die Gäste - circa ab 20 Uhr - auf einen fränkischen Abend mit Wirtshaussingen mit "Franken-Art" freuen, die mit typisch fränkischer Volksmusik für beste Unterhaltung sorgen und zum Mitsingen einladen. Als Schmankerl gibt es fränkische Schlachtschüssel. Nach dem (Eis)Stockschießenturnier am Samstag geht es zur Hesselbacher Sommernacht über. Ab 20 Uhr wird erneut die Band "Ghostriders" aufspielen. Angeboten werden Schaschlik, Pommes und weitere Snacks. Natürlich hat auch wieder die Cocktailbar geöffnet.

Der Sonntag beginnt um 8.45 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt. Der Frühschoppen wird umrahmt von den "Hesselbacher Musikanten". Dabei wird bereits das große Kuchen- und Tortenbuffet mit selbst gebackenen süßen Köstlichkeiten aufgebaut. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen von der Metzgerei Böhm auf dem Festplatz. Fest in der Hand der Kinder liegt der Nachmittag - mit vielen Spielmöglichkeiten und Kinderbetreuung.

Bei einem Instrumenten-Karussell des örtlichen Musikvereins können alle Interessierten verschiedene Instrumente ausprobieren. Im "Hesselbacher Biergarten" erfolgt ab 16 Uhr der Festausklang mit der Bläserkapelle "Edelweiß Tschirn".