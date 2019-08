Dorfjugend pflegt die Tradition

Kerwa rund um eine Tanzlinde kann man im Kulmbacher Raum gleich mehrfach feiern. Zum Beispiel in Langenstadt, wo das uralte Brauchtum von der Dorfjugend mit einem guten Essen, einem edlen Gerstensaft und zünftiger Musik gepflegt wird.

Im reizvoll gelegenen Rotmaintal ging es an diesem Wochenende zwar etwas beschaulicher zu als im benachbarten Limmersdorf, aber das herrliche Sommerwetter lockte dennoch viele Feierlustige an.

Bereits am Donnerstag hatte das Dorfwirtshaus "Zur Linde" mit Schlachtplatte und anderen Spezialitäten eingeladen. Einen ersten Höhepunkt bildete das "Runderspielen" am Freitagabend, als die Langenstadter Kerwaspaare gegen 20 Uhr bereits sehnlichst an der Tanzlinde erwartet wurden - angeführt vom Oberortsburschen Florian Förster, der sich mit seinen weiteren Ortsburschen die Seele aus dem Leib schrie: "Wer hot Kerwa? Wir ham Kerwa! Wer hot Küchla ? Wir ham Küchla!"

Gaudifußball am Gerätehaus

Die beiden Musikanten, die die Ortsmadla und Ortsburschen durch Langenstadt begleiteten, spielten dann bei der Tanzlinde zum Tanz auf. Anschließend lud die junge Band "5 Star" zur Party im Festzelt und rund um das Dorfwirtshaus und die Tanzlinde ein.

Die Kerwa in Langenstadt spielt sich mit einer Ausnahme rund um die Tanzlinde am Dorfwirtshaus ab. Lediglich am Samstagnachmittag trifft man sich zum Gaudifußball am Sportplatz beim Feuerwehrgerätehaus. Danach ist wieder ein geselliges Beisammensein an der Tanzlinde angesagt.

Mit einem Festgottesdienst wurde der gestrige Kirchweihsonntag eingeleitet. Zur musikalischen Unterhaltung spielten am Nachmittag die "Weizsinger" auf - und noch einmal präsentierten sich die Ortsmadla und Ortsburschen auf dem "Tanzparkett" der Linde von ihrer besten Seite.

Am Abend stand dann musikalische Unterhaltung mit "Feedback by Udo B." auf dem Festprogramm.

Mit einem zünftigen Frühschoppen wird heute der Kerwa-Montag eröffne. Danach ziehen die Ortsmadla und Ortsburschen unter dem Einsatz ihrer letzten Kraftreserven zum "Rumspielen" durch Buch am Sand, Reuthersberg und Langenstadt. Für ihre Tänze erhalten sie Bargeld und Eier, Letztere werden in eine große Pfanne gehauen und gemeinsam verspeist.

Zum Kerwaausklang trifft man sich dann am Abend noch einmal an der Tanzlinde. Rei.