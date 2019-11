Dorfhaus Kehlbach erhält letzten Schliff

Das Kehlbacher Dorfhauses steht kurz vor der Fertigstellung. Handwerker legen letzte Hand an das Projekt, das am kommenden Freitag offiziell seiner Bestimmung übergeben wird. An der geschlossenen Veranstaltung werden neben den am Bauwerk beteiligten Handwerkern, Vertretern aus Politik, Kirche, staatlicher und kommunaler Verwaltung auch Abordnungen der Kehlbacher Vereine vertreten sein. Ein Tag der offenen Tür ist im Frühjahr nächsten Jahres vorgesehen.

Mit einer der letzten Arbeiten waren Peter, Andreas und Corinna Bayer von der gleichnamigen Schreinerei aus Teuschnitz beschäftigt. Sie brachten ein Bleiglasbild im Gemeinschaftsraum des Dorfhauses an. Insgesamt werden zwei Bilder mit den Motiven "Glasmacher" und "Schule" mit Hintergrundbeleuchtung installiert. Die Bilder waren früher im Treppenhaus der abgerissenen Kehlbacher Schule angebracht und wurden durch die Firma Ruppert Engel aus Saalfeld aufwendig restauriert. wvk