Dorfgemeinschaftshaus Thema im Gemeinderat

Die Marktgemeinderäte kommen am Dienstag, 24. April, um 19 Uhr im Rathaus zu einer Sitzung zusammen. Die Räte befassen sich dabei mit der Schaffung eines Dorfgemeinschaftshauses mit Feuerwehrstellplatz in Unterbrunn. Ein weiteres Thema ist der Raderlebnistag am Sonntag, 3. Juni. red