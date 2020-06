Dorfgemeinschaft packt trotzdem an

In Thundorf konnten aufgrund der Corona-Pandemie die Blumenteppiche zu Fronleichnam nicht in gewohnter Weise gelegt werden. Die Lockerungen veranlassten den Verein Dorfgemeinschaft Thundorf dazu, wenigstens ein kleines Stück ab Eingang Kirchplatz bis zum Eingang Kirche trotz Regen zu legen. Diese Strecke sollte an den Blumenteppich und die normalerweise eindrucksvolle Prozession erinnern. mib/Foto: Philipp Bauernschubert