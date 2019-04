Dorfgemeinschaft Lauf setzt auf Kontinuität

Viele Mitglieder der Dorfgemeinschaft Lauf folgten der Einladung zur Jahreshauptversammlung. Ob es am Kaffee und am selbst gebackenen Kuchen oder an den Neuwahlen lag, konnte nicht eindeutig festgestellt werden.

Die neue und alte Vorsitzende Hedwig Scheppe erzählte in ihrem Bericht von den vielen Aktivitäten, welche die lebendige Dorfgemeinschaft übers Jahr veranstaltet. Fest im Veranstaltungskalender des kleinen Dorfes sind eine Frühjahrswanderung, die in diesem Jahr zum Brauhaus am Kreuzberg führt, oder die Kirchweih, die auch heuer wieder am festen Termin, dem Sonntag nach Christi Himmelfahrt, gefeiert wird. Diesmal wird am Samstag, 1. Juni, der Alleinunterhalter Jürgen Weber für Stimmung sorgen. Weiterhin sind auch wieder ein Ausflug zu einem Weihnachtsmarkt und die Nikolausfeier für die Kleinen geplant.

Ortsdurchfahrt wird saniert

Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) informierte über die anstehende Straßensanierung von der Laufer Mühle durch den Ort bis nach Aisch und ging auf die Probleme mit dem fehlenden Radweg und einem eventuellen Neubau der Aischbrücke an der Laufer Mühle ein.

Bei den Neuwahlen, die das Gemeindeoberhaupt zügig über die Bühne brachte, gab es keine Änderungen, und so bleibt der bisherige Vorstand für weitere drei Jahre im Amt. red