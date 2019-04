Dorfgemeinschaft Heuchelheim wählt neu

Zur Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Heuchelheim e.V. konnte Vorsitzender Gerhard Feller 30 von 67 Mitgliedern begrüßen. Danach gab Feller bekannt, dass dem Verein Ramona Kraus, Tobias Binder, Jochen Forster, Tobias Wagner, Timo Berthold und Cecilia Holley beigetreten sind.

Danach trug Kassier Stefan Feller den Kassenbricht vor. Er berichtete von einem positiven Ergebnis. Die Kassenprüfer Holley Dietmar und Bayer Michael bescheinigten ihm eine ordentliche Kassenführung.

Vorsitzender Feller gab anschließend einen Überblick über die in 2018 angebotenen Veranstaltungen.

Bevor es zur Neuwahl kam, bedankte sich Feller bei den Mitgliedern des Vorstandes für ihren Einsatz und für ihre Unterstützung in der zurückliegenden Wahlperiode. Er bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern, die das Vereinsleben mitgestalten und mit organisieren. Auch dankte er der Stadt Schlüsselfeld und den örtlichen Vereinen für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Keine Überraschung bei der Wahl

Die von Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) und den Wahlhelfern Ernst Jakob und Michael Weiß durchgeführte Neuwahl brachte keine Überraschungen. Gewählt wurden erster Vorsitzender Gerhard Feller, zweiter Vorsitzender Peter Giehl, Schriftführerin Martina Rückel, Kassier Stefan Feller, Beisitzer Peter Kraus, Andrea Badum und Florian Holley, Kassenprüfer Dietmar Holley und Michael Bayer.

Der neue und alte Vorsitzende Feller übernahm anschließend wieder die Versammlung. Der Mitgliedsbeitrag bleibt bei fünf Euro. Ladytreff, Lauftreff und Dorftreff werden auch weiterhin angeboten. Die Termine werden im Schaukasten ausgehängt.

Feller berichtete noch über bereits feststehende Veranstaltungen. So findet wird am 1. Mai der Maibaum aufgestellt, der Kulturherbst findet am 2. November mit Sven Bach statt, Kerwa wird vom 22. bis 25. November gefeiert und der Winterzauber ist für Samstag, 21. Dezember, fest eingeplant.

Neues Gerät für den Spielplatz

Feller erwähnte noch, dass demnächst Datenschutz-Richtlinien festgelegt werden, am Dorfgemeinschaftshaus Renovierungsarbeiten ausgeführt werden und es geplant ist, für den Spielplatz noch ein Kleinkinderspielgerät anzuschaffen.

Mit Dankesworten schloss Vorsitzender Feller die Jahreshauptversammlung. red