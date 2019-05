Der SV Eintracht Morlesau veranstaltet am Donnerstag, 30. Mai, ein Dorffest am Dorfplatz. Auf dem Programm steht ab 10.30 Uhr Frühschoppen und ab 11.30 Uhr Spanferkelessen. Auch eine Kaffeebar ist eingerichtet. Am Nachmittag spielt eine Live-Band. sek