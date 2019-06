Die Dorfgemeinschaft Eichig veranstaltet am Sonntag 30. Juni, ihr Dorffest. Beginn ist um 10 Uhr mit Frühschoppen, später gibt es Schäuferla zum Mittagessen. Um 13.30 Uhr ist die Fahrzeugweihe des neuen Feuerwehrautos. Der Festplatz ist am Feuerwehrhaus mit Zeltbetrieb. Eichig ist der ideale Ausgangspunkt zu einer Wanderung in den nahe gelegenen Felsengarten. red