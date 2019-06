Dorffest mit Fahrzeugweihe

Die Dorfgemeinschaft Eichig veranstaltet am Sonntag, 30. Juni, ihr Dorffest. Beginn ist um 10 Uhr mit Frühschoppen. Die Besucher dürfen sich auf viele Gaumenfreuden einstellen. Zum Mittagstisch gibt es "Schäuferla" mit Kraut und Klößen, am Nachmittag kann man zu einer Tasse Kaffee ein Stück der vielen hausgemachten Kuchen und Torten genießen. Um 13.30 Uhr findet die Fahrzeugweihe des neuen Feuerwehrautos TSFW statt. Das Festzelt befindet sich am Feuerwehrhaus. Eichig ist der ideale Ausgangspunkt zu einer Wanderung in den nahegelegenen Felsengarten. red