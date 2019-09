Das Dorffest in Obereschenbach am Wochenende, Samstag, 14., und Sonntag, 15. September, steht unter dem Motto "FC-Kult-Abend & Gaumenschmaus". Beginn ist am Samstag um 18.30 Uhr in und an der Eschenbachhalle. Ab 19 Uhr gibt es zünftige Musik von und aus Obereschenbach, Anekdoten aus der Vereinschronik, Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder sowie Kabarettbeiträge. Am Sonntag herrscht ab 11 Uhr Festbetrieb. sek