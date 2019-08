Die Feuerwehr und der Obst- und Gartenbauverein laden am Donnerstag, 15. August, zum Dorffest in Köttel ein. Es beginnt mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Kräuterweihe in der Kirche St. Martin. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Für Kinderbetreuung wird am Nachmittag gesorgt. red