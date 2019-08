Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Oberleiterbach lädt am Donnerstag (Mariä Himmelfahrt), 15. August, zum Dorffest ein. Beginn ist um 14 Uhr am Gemeinschaftshaus Oberleiterbach. Für die musikalische Unterhaltung der Besucher sorgen "Dieter und seine Musikanten" mit böhmischer Blasmusik. Ab 17 Uhr betreten "Mainfieber" die Bühne. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt, so die Veranstalter. red