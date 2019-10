Um den Zuschussantrag der Dorfgemeinschaft Pautzfeld, um die Vergaben von Arbeiten zur Dorferneuerung Pautzfeld/Sanierung der Dorfscheune sowie um den Bebauungsplan "Am Sportplatz" Trailsdorf geht es in der Sitzung des Gemeinderates Hallerndorf am Dienstag, 1. Oktober. Zudem sollen die neuen Mitarbeiterinnen der gemeindlichen Kindergärten vorgestellt werden. Die Tagung beginnt um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red