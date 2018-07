Dorferneuerung in Laibarös auf dem Weg

Regenwasserkanal marode



Alexander HitschfelDie Dorferneuerung in Laibarös war das bestimmende Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Rund 1,2 Millionen Euro sollen laut Kostenberechnung in die Gesamtmaßnahme fließen.Das zuständige Planungsbüro Weyrauther stellte die Planungen der Dorferneuerung Laibarös vor. Erste Bürgermeisterin Gisela Hofmann (BBL) informierte eingangs darüber, dass nach Rücksprache mit dem Amt für Ländliche Entwicklung vorerst nur ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt werden soll. Der Zuschussantrag soll dann erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden, wenn das Projekt abgeschlossen ist - dann erhalte die Gemeinde einen um fünf Prozent höheren Zuschuss. Dies sei wichtig, weil die Förderhöhe aufgrund der guten Finanzlage von voraussichtlich von 55 oder 50 Prozent auf 45 Prozent abgesenkt werde, informiert die Rathaus-Chefin.Vonseiten des Planungsbüros wurden die einzelnen Maßnahmen im Bereich des Dorferneuerungsgebietes vorgestellt. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der St 2281 und die Kanalbaumaßnahme für die Oberflächenentwässerung. Für den Wanderparkplatz werde eine naturschutzrechtliche Erlaubnis benötigt, so der Planer. Außerdem sei eine Querungshilfe an der St 2281 auf Höhe des Anwesens Weiß angeordnet. Aufgrund der Einwendungen des Naturschutzes wird die Parkplatzanzahl an der Kirche auf drei reduziert, damit dort die vorhandenen Bäume geschützt werden können. Baumfällarbeiten seien aber an der Ortseinfahrt bei Flurnummer 453 erforderlich, damit man hier das Sichtdreieck einhalten können.Eine Absage kam von Seiten der Telekom. Diese hatte man nämlich darum gebeten, im Rahmen der Baumaßnahmen gleich Leerrohre für Glasfaserkabel mitzuverlegen. Die Telekom sah sich hierfür aber nicht zuständig, sondern verwies auf die Gemeinde.Auf Höhe des Dorfplatzes und entlang der Staatsstraße besteht die Notwendigkeit, den Regenwasserkanal zu erneuern, weil dieser in einem schlechten Zustand ist. Rund 1,2 Millionen Euro soll die Gesamtmaßnahme kosten, wobei rund 769 000 Euro auf die Gemeinde entfallen. Welche Summe genau im Fördermittelbescheid am Ende steht, bleibt aktuell noch offen. Von Seiten der Gemeinde wird aber mit einer Summe von 300 000 Euro gerechnet. Das Planungsbüro wies explizit darauf hin, dass die Preisentwicklung, die zu Teuerungen im Projekt führen könnte, aktuell noch nicht absehbar sei. Weiter wurde von Seiten des Planungsbüros darauf hingewiesen, dass das Wasserrecht für den Oberflächenkanal erst in ein bis zwei Jahren auslaufen wird. Es wurde empfohlen, bei den Dorferneuerungsarbeiten die Vorschriften, die sich wahrscheinlich verschärfen werden, mitzuberücksichtigen, was aber in der Konsequenz zu höheren Baukosten führen werde. Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt wird die Straße voll gesperrt. Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Beschluss zu, nun können die nächsten Schritte folgen.