Dorferneuerung beschäftigt noch

Den Jahresablauf ließ Bürgermeister Udo Siegel bei der letzten Gemeinderatssitzung im Rathaus Revue passieren. Bezüglich der Bauaktivitäten ist die Gemeinde nach den Worten Siegels an ihre Grenzen gestoßen, das Gewerbegebiet ist voll und im Kindergarten ist kein weiterer Ausbau mehr möglich.

Udo Siegel nannte einige Zahlen zu den Steuereinnahmen, die sich alle planungsgemäß entwickelt hätten. So kann die Gemeinde mit rund 1,23 Millionen Euro Einkommensteuerbeteiligung und 1,56 Millionen Euro Gewerbesteuer kalkulieren, wobei das vierte Quartal noch nicht ausbezahlt ist. Die Umsatzsteuerzahlungen sind in Höhe von rund 75 500 Euro angesetzt. Die Steuerkraft der Gemeinde beträgt 3,1 Millionen Euro, das macht 998,93 Euro pro Einwohner. Die Schlüsselzuweisung beträgt 550 000 Euro und die Kreisumlage steigt auf 1 128 000 Euro.

Weitere Meilensteine im Gemeindegeschehen waren nach den Worten des Bürgermeisters die Einweihung der sanierten Räume im Alten Kindergarten, das neue Fahrzeug LF10 für die Feuerwehr Großheirath und die Einweihung des Walking Zentrums in Rossach. Weiterhin wurde die dritte Gruppe im Kindergarten rechtzeitig zum Kindergartenfest fertig gestellt, der Vorplatz an der Schule neu gestaltet und das Bahnhofsgebäude in Großheirath bekam die Eiserne Rose verliehen.

Die Dorferneuerung in Rossach beschäftigte die Gemeinde das ganze Jahr über und dauert noch an. Nach der Winterpause sollen nach Siegels Worten Restarbeiten in der Kirchgasse, am Hirtenberg und im Mittelweg erfolgen. Die Sanierung der Kirchenmauer könne sich noch hinziehen, da seitens des Denkmalschutzes einige Überraschungen kommen könnten, sagte er. Der Bürgermeister erinnerte an noch mehr Projekte des Jahres 2019. So wurde der Radweg in Richtung Itzgrund ausgebaut, für schnelles Internet wurden letzte Lücken geschlossen. Im Frühjahr soll die Neugestaltung des Spielplatzes Fuchsgraben in Angriff genommen werden. Der Grüngürtel am Baugebiet Mehlm wurde mit den Anliegern abgestimmt. Von der Obstwiese und dem Blühstreifen vor der Schule erhoffe man sich, dass sich im nächsten Jahr alles wieder gut entwickelt. Die Schulkinder steuerten ein Insektenhotel bei.

Im Gewerbegebiet ist laut Siegel nunmehr die letzte Fläche vergeben, es ist keine weitere Erschließung mehr zu bewerkstelligen. Noch offen sei, wie es mit dem Radweg Richtung Untersiemau weitergehe.

Es gab einige Daten aus der Bevölkerungsstatistik. Zum 31. Oktober zählte Großheirath 2678 Einwohner, es gab 19 Geburten und 15 Sterbefälle. Fünf Eheschließungen erfolgten im Trauzimmer.

Von der Nachbarkommune Stadt Lichtenfels lagen zwei vorhabenbezogene Bebauungspläne vor, zu denen Großheirath gehört werden soll. Es ist der Bebauungsplan B65 "Akazienweg" im Stadtteil Buch am Forst und der Bebauungsplan "Solarpark Klosterlangheim"; der Großheirather Gemeinderat hatte keine Einwände und stimmte zu.

Udo Siegel berichtete über die letzte Sitzung der Lenkungsgruppe der ILE "Allianz B303 plus", die im November in Großheirath stattfand. Bei einer Beteiligung könne sich Großheirath jede Menge Vorteile bis hin zu höheren Zuschüssen bei Bauvorhaben erhoffen, erklärte der Bürgermeister.

Den Abschluss der letzten Gemeinderatssitzung im Jahr fand man traditionell bei einer weihnachtlichen Feier im Gasthaus Steiner in Großheirath.