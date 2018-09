Dorferneuerung auch in der Hadergasse?

Um einen Antrag zur Dorferneuerung Streitberg auf Einbeziehung des Bereichs der Hadergasse in das Verfahren geht es unter anderem in der nächsten Sitzung des Marktgemeinderates Wiesenttal. Die Bevölkerung ist hierzu eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Muggendorf. red