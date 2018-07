Dorfentwicklung und Tourismus im Fokus

Zur nächsten Sitzung des Gemeinderates sind alle Bürger am Montag, 2. Juli, um 19 Uhr in den Sitzungssaal der Verwaltungsgemeinschaft eingeladen. Themen der Sitzung sind der Bericht über die Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten, Dorfentwicklung und Tourismus vom 25. Juni und der Bericht aus der Sitzung des Wald- und Umweltausschusses vom 18. Mai - Beschluss zum Ausschluss bei der Vergabe von Hauteilen und Gerten sowie Nichtauszahlung des Geldbetrages in Folgejahren, wenn gegen Bewirtschaftungsauflagen verstoßen wurde. red