Dorfchristbaum wird geweiht

Alljährlich vor dem 1. Advent wird am Dorfbrunnen ein Dorfchristbaum aufgestellt, so auch am kommenden Freitag, 29. November. Die Erlöse kommen traditionsgemäß dem örtlichen Kindergarten zugute. Organisiert wird es von den Mitgliedsvereinen der "Initiative Dorfchristbaum". Das Fest mit der feierlichen Weihe sowie der erstmaligen Beleuchtung beginnt um 17 Uhr. Der Musikverein Steinberg wird mit Weihnachtsweisen unterhalten. Ab Freitag wird der Dorfchristbaum die Abende und Nächte in Steinberg erleuchten. red