Dorfbewohner stellen Kirmesbaum auf

Die traditionelle Martini-Kirmes wird in Katzenbach am Samstag, 9. November, gefeiert. Der bekannte "Katzemicher Plootz" aus dem Holzbackofen wird ab 13 Uhr im Straßenverkauf angeboten. Um 15.30 Uhr stellen die Dorfbewohner mit Muskelkraft an der Kirche den Kirmesbaum auf. Der Musik- und Heimatverein sorgt für die musikalische Umrahmung. sek