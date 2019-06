Dorf- und Backofenfest in Lindach

Die Bürgerschaft mit der Freiwilligen Feuerwehr Lindach feiert am heutigen Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juni, das Dorf- und Backofenfest. Der Festbetrieb beginnt am Samstag um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Um 15 Uhr ist Backvorführung. Haxen gibt es ab 18 Uhr. Der Unterhaltungsabend mit Musik im Festzelt beginnt mit den "Aurachern" um 18 Uhr. Das Fest geht am Sonntag um 10 Uhr mit dem Weißwurstfrühschoppen weiter. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Der Festbetrieb mit Unterhaltungsmusik mit der "Blaskapelle Lohndorf" beginnt um 15.30 Uhr. Haxen aus dem Backofen gibt es wiederum um 17 Uhr. red