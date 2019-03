Dorf, Kloster, Bauern und Mönche

Eine 950-Jahr-Feier steht den Muppergern ins Haus, denn 1069 wurde der Ort im Zusammenhang mit der Gründung des Klosters Banz am Obermain erwähnt. Zum Einstieg bieten die Bezirksgruppe Sonneberg/Neustadt des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) und die Kirchengemeinde am morgigen Donnerstag den Vortrag "Das Kloster Banz und seine Beziehung zu Mupperg und Effelder" an, der sich genau damit beschäftigen wird und um 19.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche Mupperg beginnt.

Bezirksheimatpfleger referiert

Günter Dippold, Bezirksheimatpfleger und Honorarprofessor an der Universität Bamberg, ist bester Kenner des Themas und der Verbindungen des Klosters nach Mupperg und Effelder. Beide Orte gehörten zur Erstausstattung des Klosters, und der Klosterhof in Mupperg war beispielsweise im Jahr 1162 ein Ort, an dem der Bamberger Bischof einen Streit zwischen dem Kloster und dem Grafen Hermann von Wohlsbach um die Waldgebiete "Gefell" und "Heide" schlichtete. Zwar konnten die Banzer Äbte nicht verhindern, dass die Kirchengemeinde, die mitten in der Pflege Coburg lag, evangelisch wurde, aber die weltliche Herrschaft in Mupperg und Effelder bestand bis zur Auflösung der Benediktinerabtei (1803). Die Beziehung zu Kloster Banz ist eine spannende Geschichte, die in der lokalen Historiographie bislang kaum beleuchtet wurde. red