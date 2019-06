Dorf-Flohmarkt mit allerhand Trödel

Die Dorfgemeinschaft veranstaltet am morgigen Sonntag von 10 bis 16 Uhr einen Dorf-Flohmarkt. Der Verkauf von Trödel, Spielsachen, Haushaltsgegenständen, Kleidung und vielem mehr findet in den einzelnen Anwesen statt. Um den Besuchern die Suche nach den Verkäufern zu erleichtern, liegt ein Dorfplan aus, in dem alle Teilnehmer eingezeichnet sind. Dieser Plan ist bei den Ständen oder am Infostand direkt am Dorfplatz kostenlos erhältlich. Von 12 bis 15.30 Uhr werden die Besucher im Vereinsheim "Alte Schmiede" mit Kaffee, Kuchen und Getränken bewirtet. Der Erlös kommt der Jugendgruppe "Lindenkids" zugute. red