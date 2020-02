Dorf erwirtschaftet 1700 Euro für Kinder im Frauenhaus

Ortspitz hat nur gut 100 Einwohner, aber die halten zusammen und bewegen was. Drei Familien und die Feuerwehr haben an den Adventssonntagen Adventsfenster organisiert, Speisen und Getränke privat finanziert und für einen guten Zweck gespendet. Nun wurden über 1900 Euro an Nina Devries von der Kindergruppe des Erlangener Frauenhauses übergeben. Foto: privat