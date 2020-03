Doppelweltmeister in Reihen der Kronacher Vogelzüchter

Der Vogelzucht- und Schutzverein (VZV) Kronach kürte seine Vereinsmeister 2019. Erneut konnten die Züchter herausragende Ergebnisse erzielen. Karl-Heinz Rehm, Erster Vorsitzender des VZV, bedankte sich bei den Helfern der Ausstellung im November 2019. In der Mittwitzer Turnhalle hatte der Verein die Meisterschaft der Interessengemeinschaft Fränkischer Vogelzüchter veranstaltet.

Auf den größeren Schauen gab es einige Erfolge für Züchter aus den Reihen der Kronacher. Bayerischer Meister wurden Franz Gäck, Paul Herold, Karl-Heinz Rehm, Sigi Groeger und Torben Donau.

Deutsche Meister der Schauklasse wurden Frank Geiger und Karl-Heinz Rehm. Paul Herold belegte in der Schauklasse der Lizard Einzelvögel einen beachtlichen 2. Platz.

Horst Kretz ist Doppelweltmeister

Der absolute Höhepunkt aber war das Abschneiden von Horst Kretz als Doppelweltmeister bei der 68. Vogelzucht-Weltmeisterschaft im portugiesischen Matosinhos Ende Januar dieses Jahres.

Der Züchter aus Schmölz konnte dort für seine PK Schweizer Frise (362 Punkte) sowie C Grünfink lutino (367 Punkte), jeweils in Kollektion, Gold erringen. Das ist der größte Erfolg in der über 40-jährigen Vereinshistorie. Bei der Weltmeisterschaft waren mehr als 22 000 Vögel aus aller Welt zu bewundern. Heike Schülein