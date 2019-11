Bayreuth 07.11.2019

Doppelvortrag über Homöopathie für Kinder

Der Verein zur Förderung der klassischen Homöopathie in Bayreuth lädt am Samstag, 16. November, zu einem Doppelvortrag unter dem Leitthema "Homöopathie für Kinder" von 10 bis 13 Uhr in das Gemeindehau...