Doppeltes Vergnügen

Nun schon im 26. Jahr bietet der TSV Kunreuth wieder zwei Faschingsveranstaltungen an. Los geht es am Donnerstag, 28. Februar, um 20 Uhr mit dem Weiberfasching.

Zu den Klängen von DJ "Micha" kann bis in die Morgenstunden getanzt werden. Auch für ein abwechslungsreiches Programm ist wieder gesorgt. Neben dem Effeltricher Männerballett und verschiedenen Showeinlagen sorgen die "Kunreuther Mädels und Jungs" für Unterhaltung. Für das leibliche Wohl und eine Abkühlung an der Bar ist auch gesorgt.

Karten gibt es ab sofort

Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort beim Lebensmittelmarkt Drinndörfer in Kunreuth. Der Kartenpreis beträgt im Vorverkauf 6,50 Euro und an der Abendkasse 7,50 Euro. Das Kontingent ist begrenzt. Weiter geht's dann am Samstag, 2. März, mit dem Kinderfasching. Auch hier ist wieder für das leibliche Wohl und ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Beginn ist um 14 Uhr, Ende gegen 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro für alle Gäste ab drei Jahren.

Beide Veranstaltungen finden in der Sportgaststätte des TSV Kunreuth, Badanger 28, statt. Nähere Infos sind auch auf der Internetseite des TSV Kunreuth unter www.tsv-kunreuth.de erhältlich. red