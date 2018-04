Doppeltes Abstiegsduell

Die SG Ermershausen und der TSV Burgpreppach stecken mitten im Abstiegskampf der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 4. Der SC Maroldsweisach steht etwas besser da, ist aber gegen Üchtelhausen voll gefordert.



TSV Forst II -

SG Ermershausen/Schw.

Nach den Erfolgen der letzten Wochen hat die SGE den Anschluss ans hintere Mittelfeld bis auf drei Punkte verkürzt. Somit ist die Hoffnung wieder gewachsen, doch noch das rettende Ufer zu erreichen. Beim TSV Forst II steht ein weiteres Schlüsselspiel auf dem Programm, zumal der Gastgeber eine der drei Mannschaften ist, die knapp vor der SGE liegen.



SC Maroldsweisach -

SG Üchtelhausen

Auch der SC Maroldsweisach hat weiterhin nichts zu verschenken. Er rangiert fünf Punkte vor dem Relegationsplatz und ein Heimsieg gegen die SG Üchtelhausen (4.) würde dem Punktekonto guttun. Die "Marokkaner" sollten von Beginn an viel Angriffsschwung entwickeln, jedoch dabei nicht die Abwehr, die zuletzt nicht unbedingt stabil war, vernachlässigen.



TSV Burgpreppach -

VfB Humprechtshausen

Der TSV Burgpreppach benötigt dringend Zähler, um sich aus der Gefahrenzone zu befreien. Bei den "Füchsen" läuft nach der Winterpause rein gar nichts, was die Niederlagenserie bestätigt. Dass gegen den Tabellennachbarn VfB Humprechtshausn, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat, ein Heimsieg Pflicht ist, ist selbstverständlich. Um dieses Vorhaben zu realisieren, muss sich jedoch in der Offensive einiges tun, zumal hier derzeit Sturmflaute herrscht. di