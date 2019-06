Doppelte Wiedergutmachung

Während die meisten Mitglieder des SSV Forchheim mit der Organisation des Stadttriathlons beschäftigt waren, traten die Liga-Sportler allesamt auswärts an.

Männer, 2. Bundesliga

Den "Heimwettkampf" am Rothsee schlossen die Forchheimer auf Platz 10 von 16 Teams ab. Nach dem mäßigen Debüt in Darmstadt ging Micha Grosch beim Sprintrennen zum zweiten Mal für seinen neuen Verein an den Start. Matthias Hohlrieder mit lädierter Achillessehne und Manuel Heilmann mit Drüsenfieber waren zu Hause geblieben. Der Zirndorfer setzte gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen und kam nach 500 Metern Schwimmen mit den Kollegen Ralf Gärtner und Steffen Lotter aus dem Wasser.

Eine Wechselzone und 50 Höhenmeter später riskierte der 19-Jährige einiges, um sich an ein schnelles Hinterrad zu klemmen und auf den 20 Radkilometern den Windschatten einer Gruppe zu nutzen. Für die Athleten ist das eine rennentscheidende Situation. Mit einem Puls nahe 200 schaffte Grosch das und sparte bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 44 km/h bis zu 40 Prozent Energie.

Die gute Ausgangsposition wollte der SSV auf den fünf Kilometer zu Fuß halten. Gärtner hatte die besten Beine und rannte auf Platz 33. Grosch (58.) steigerte sich in der Abschlussdisziplin binnen 14 Tagen um rund zwei Minuten. Lotter zeigte ebenfalls Aufwärtstrend und kam eine Position später ins Ziel. Dort wartete bereits Christoph Prem. Der Österreicher im SSV-Trikot verpasste die Top 10 nur um zwei Plätze. Er nutzte den Wettkampf als Vorbereitung für eine Europacup-Teilnahme.

Am kommenden Sonntag wollen die Forchheimer die Formverbesserung bestätigen und hoffen im oberfränkischen Trebgast (erneut Sprint) auf eine einstellige Platzierung. stl

Männer, Bayernliga

Die olympische Distanz - 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen - musste das zweite Forchheimer Herrenteam in Erding zurücklegen, ehe es den Zielbogen zu sehen bekam. Für die SSVler stand der sechste Rang unter den 15 Mannschaften zu Buche. Auch für den Regionalligaabsteiger war der misslungene Saisonauftakt in Weiden über die Supersprintdistanz damit ausgebügelt. Andreas Maiwald gestaltete das Rennen von Beginn an nach seinem Geschmack. Der 42-Jährige verließ den Kronthaler Weiher als Siebter und spulte die Strecke auf dem Zeitfahrrad weit vorne im Feld ab. Mit einem guten Lauf sicherte er sich ein einstelliges Ergebnis (9.).

Michael Dorn spielte seine Rad- und Laufstärke über die längere Distanz und das Windschattenverbot diesmal voll aus und wurde 13. Auch Michael Stirnweiß lieferte in seinem ersten Saisonrennen eine gute Leistung ab und landete im Mittelfeld (30.). Wolfgang Gößwein komplettierte das Forchheimer Quartett als 38. Für ihn sprang in der gleichzeitig ausgetragenen bayerischen Meisterschaft die Bronzemedaille in der Altersklasse 50 heraus. In der Tabelle macht der SSV vor dem dritten Rennen in Hof über die Sprintdistanz am 21. Juli einen großen Satz auf Rang 7.

Frauen, Bayernliga

Katharina Lang, Juliane Gärtner und Vera Krammel nahmen den Wettkampf in Erding krankheitsbedingt nur zu dritt in Angriff und mussten hoffen, dass während des Rennens niemand ausfällt. Die SSVlerinnen starteten mit guten Schwimmleistungen. Diese setzten Lang und Krammel auf dem Rad fort, Gärtner machte zu Fuß noch einige Plätze gut. Zusammen reichte es für Platz 6 unter zehn Konkurrenten, die sich ebenfalls Ende Juli in Hof wiedersehen. sti

BTV-Jugendcup

Auch Jan Pluta musste auf den heimischen Stadttriathlon verzichten, um in Erding im Rahmen des BTV-Jugendcups um die bayerische Meisterschaft in der Altersklasse Jugend B zu kämpfen. Der Eggolsheimer hatte die beiden Ferienwochen gut genutzt, um an seiner Form zu arbeiten. Mit den Schwimmern des SSV feilte er im Trainingslager in Caorle am Schwimmen, was sich auszahlte.

Als Dritter stieg er nach 400 Metern aus dem Kronthaler Weiher. Beim Radfahren mit Windschattenverbot zog er schnell an seinen zwei vor ihm liegenden Gegnern vorbei und wechselte als Erster auf die Laufstrecke. In seiner stärksten Disziplin baute er seinen Vorsprung bis auf 50 Sekunden aus und ist damit auch nach dem fünften Wettkampf des bayerischen Triathlon-Verbands ungeschlagen. bpl