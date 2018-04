Doppelte Verantwortung

Es war eine lustige Truppe, die sich im "Haus der Bäuerin" eingefunden hatte, um die Spitzen der Feuerwehr zu wählen. Der Spaßfaktor jedenfalls kam nicht zu kurz. "Wir haben ein gutes Vereinsleben", sagte Gerd Peter Schmidt bei seiner Begrüßung.

In seinem Rückblick als Kommandant sagte er, dass die "kleine Feuerwehr" Allertshausen meist nur zur Unterstützung der Wehr Maroldsweisach ausrücke. Brandeinsätze hat es keine gegeben, aber bei Sturmschäden war die Feuerwehr Allertshausen mit ihrem Teleskoplader und Schlepper gefragt. Einige Einsätze bezogen sich auf das Regeln des Verkehrs bei Schadensereignissen.



Digitalfunk beschäftigt die Wehr

Als immer noch "große Herausforderung" bezeichnete er für seine Wehr den Digitalfunk. "Da üben wir schon fast ein Jahr", so der Kommandant. Eigens habe jemand eine "Betriebsanleitung" erstellt, um die sachgerechte Bedienung zu verdeutlichen. "Keine Angst, ihr schafft das", stehe auf dieser Betriebsanleitung, sagte Schmidt, was für allgemeine Erheiterung, auch bei Landrat Wilhelm Schneider, sorgte, der als Mitglied des Feuerwehrvereins gekommen war. "Mit unserer Jugend geht es etwas schleppend, hier müssen wir was tun", so der Kommandant. Er nahm per Handschlag zwei Aktive in die Wehr auf, die insgesamt 20 Personen zählt. "Unsere Feuerwehr ist der einzige Verein im Dorf und deshalb auch für das Dorfleben mit verantwortlich", schloss Gerd Peter Schmidt.

Der Dienstherr der Rothelme, Bürgermeister Wolfram Thein (SPD), zeigte sich ob des guten Besuches der Versammlung erfreut. "Wenn von 20 aktiven Wehrleuten 16 hier sind, ist das beachtlich", sagte er. Er versicherte: "Auch wenn ihr eine kleine Wehr seid, brauchen wir euch, ihr seid eine gute Truppe."



Zusammenarbeit war vorbildlich

Er möchte auch an kleinen Wehren nicht rütteln, und die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Maroldsweisach sei vorbildlich. Kreisbrandinspektor Peter Hegemann bezeichnete die Wehr als "festen Bestandteil" im Feuerlöschwesen der Marktgemeinde Maroldsweisach. Er regte an zu versuchen, Frauen in die Wehr zu integrieren. Bei den Wahlen wurde Gert Peter Schmidt zum Ersten Kommandanten mit zwölf von 16 Stimmen gewählt. Mit 13 von 16 Stimmen wurde als Zweiter Kommandant Peter Angebrandt gewählt.



Das Ergebnis der Neuwahlen

Beim Feuerwehrverein erbrachte die Neuwahl folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Gerd Peter Schmidt, Zweiter Vorsitzender Roland Schmidt, Kassiererin Christa Geyer, Schriftführerin Silvia Elflein. Als Beisitzer wurden Helmut Müller-Gärtner, Mathias Brandstetter, Julia Kremer und Jasmin Raab gewählt.

Besondere Anerkennung zollte Gerd Peter Schmidt dem Feuerwehrkameraden Helmut Schneider, der viele Jahre in der Vorstandschaft mitwirkte und immer gerne seine Ideen und Arbeitskraft einbrachte.