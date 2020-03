Doppelte Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag an der Autobahnanschlussstelle Himmelkron. Ein 70-jähriger Mann aus dem Raum Thurnau wollte mit seinem Auto auf die A 9 in Richtung Bayreuth einfahren. Dabei übersah er einen Sattelzug, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Beim Wechseln von der Einfädelspur auf die Hauptfahrbahn kam es zum Zusammenstoß. Während der 70-Jährige sein Fahrzeug im Bereich des Seitenstreifens stoppte, fuhr der Sattelzug in Richtung Bayreuth weiter ohne anzuhalten. Anstatt sofort die Polizei zu verständigen, meldete sich der Autofahrer erst etwa 90 Minuten nach dem Unfall bei der zuständigen Polizei in Bayreuth. Sowohl gegen ihn als auch gegen den flüchtigen Brummifahrer wurden Strafanzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Verkehrspolizei Bayreuth weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei einem Unfall grundsätzlich sofort die Polizei verständigt werden muss. Weiterhin darf der Unfallort nicht verlassen werden. Bei einer nicht unverzüglichen Meldung droht bereits ein Strafverfahren. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Um sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Lasterfahrer bittet der Verkehrspolizei Bayreuth unter Telefon 0921/5062330. pol