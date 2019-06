Doppelte Premiere im Unteren Schlosshof

Eine doppelte Premiere kann am Pfingstwochenende im Thurnauer Schloss gefeiert werden. Nachdem die Bauarbeiten im Nordflügel kurz vor dem Abschluss stehen, kann das Brau- und Genussfest der Thurnauer Braufreunde am Pfingstsonntag erstmals im neu gestalteten Unteren Schlosshof über die Bühne gehen.

Kastellan Ralf Wirth hatte zudem die Idee, das alljährliche Konzert der Band "Sebbo and the Washboardbellies" vom Kutschenhaus in den Unteren Schlosshof zu verlegen - und dort das eigens eingebraute Thurnauer Kellerbier auszuschenken. Das Open-Air-Konzert steigt am Freitag vor Pfingsten ab 19.30 Uhr.

Riesiges Repertoire

Die "Bellies", wie sie kurz genannt werden, haben sich in Oberfranken einen Namen gemacht als Interpreten von Klassikern aus Pop, Rock und Folk der letzten Jahrzehnte. Mit zwei Akustikgitarren, Standbass und Schlagzeug spielen sie Songs nicht nur nach, sondern drücken ihnen mit mehrstimmigen Satzgesang und durch die rein akustische Instrumentierung einen ganz eigenen Stempel auf.

Das Repertoire ist breit gefächert: Beatles und Stones, Cat Stevens und Dylan, Steve Miller und Prince, Pink Floyd und Clapton - und ein paar deutschsprachige Song von STS oder Maffay.

Seit elf Jahren ausverkaufte Konzerte im Kutschenhaus in Thurnau sind eine Bestätigung für die "Bellies", dass die oft als Oldies abgeschriebenen Songs offensichtlich noch immer aktuell sind und gerne gehört werden. Am 7. Juni kann man sich in der traumhaften Atmosphäre des Unteren Schlosshof s und bei bestem Thurnauer Bier selbst ein Urteil bilden.

Ebenfalls zum elften Mal laden die Thurnauer Braufreunde am Pfingstsonntag, 9. Juni, zum Brau- und Genussfest ein. Das gemütliche Fest findet erstmals im neu gestalteten Unteren Schlosshof statt. Es beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen; für die gute Musik sorgt Bodo Weggel.

In Kooperation mit der Metzgerei Passing in Tannfeld wird auch ein Mittagstisch angeboten. Am Nachmittag kann man sich bei Kaffee und Kuchen entspannen, auch Leckeres vom Rost wird kredenzt. Für beste Stimmung bis in die Nacht hinein sorgen "d'Kleeblätter".