Doppelspitze macht Inventur

Unter dem Motto "Inventur 2019 - Zehn Jahre Doppelspitze" bietet das Kulturamt Haßfurt einen satirischen Jahresrückblick. Den geben die Kabarettistinnen Heidi Friedrich und Birgit Süß am Freitag, 31. Januar, 20 Uhr, in der Rathaushalle Haßfurt. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt, Telefon 09521/688228. Heidi Friedrich und Birgit Süß feiern Jubiläum! Zehn Jahre "Inventur" und die Welt hat sich in den Jahren nicht vorgenommen, eine bessere zu werden. Schummelsoftware, Schummellungenärzte, Schummelpräsidenten - es gibt viel zu bewerten. Ist Großbritannien noch in der EU? Wenn ja, warum nicht? Nach dem Fußball führt Österreich den Videobeweis auch in der Politik ein. Foto: Sven Höhnke