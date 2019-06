Doppelspitze ist 25 Jahre im Amt

Es ist heutzutage keinesfalls mehr selbstverständlich, einem Verein über Jahrzehnte hinweg die Treue zu halten. Eine Reihe solcher langjähriger Mitglieder ehrte der TSV Thurnau bei der Hauptversammlung im "Fränkischen Hof". Darunter war auch Klaus Herrmannsdörfer, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Absolut ungewöhnlich ist es jedoch, in einem Verein ein Vierteljahrhundert lang an vorderster Stelle Verantwortung zu übernehmen. Dietmar Hofmann durfte als Schatzmeister des BLSV-Kreises Kulmbach gleich zwei Männern die goldene Verdienstnadel des Bayerischen Landessportverbands überreichen. Hofmann erinnerte daran, dass sowohl Vorsitzender Roland Härtel als auch Hauptkassier Hubert Linz seit 25 Jahren im Amt sind. Beide hätten sich um den mitgliederstärksten Verein der Gemeinde großartige Verdienste erworben.

Laut Roland Härtel gehören dem TSV 683 Mitglieder an, davon seien knapp 200 Kinder und Jugendliche. Hier zahle sich das Bemühen aus, das Angebot immer noch etwas attraktiver zu gestalten. Leider würden immer mehr Mitglieder den Verein aber nur noch als Dienstleister sehen und wieder austreten, wenn sie keinen Nutzen mehr sehen. Dem gelte es entgegenzuwirken.

Die zehn lizenzierten Übungsleiter, so der Vorsitzende, hätten 2018 etwa 2100 Übungsstunden gehalten. "Damit liegen wir im Landkreis mit an der Spitze." Er appellierte an ehemalige Aktive, sich als Trainer oder Betreuer zur Verfügung zu stellen.

Auch Yoga im Angebot

Einen detaillierten Kassenbericht erstattete Hubert Linz. Revisor Frank Bergmann war einmal mehr voll des Lobes.

Christine Peukert betonte, dass in der Volleyball-Abteilung derzeit eine Werbeoffensive läuft, um mehr Menschen für diesen Sport zu begeistern.

Heike Schwarz-Reinholdt dankte den Übungsleiterinnen der Turnabteilung für ihr großes Engagement. Sie wies darauf hin, dass Monika Schwarzmeier seit einiger Zeit auch Yoga-Kurse für den TSV anbiete.

Durchwachsen verlief die Saison der vier Tischtennis-Teams, die allesamt um den Klassenerhalt kämpfen mussten. Wie Abteilungsleiter Dieter Baumgarten ausführte, sei man bei den Minimeisterschaften der teilnehmerstärkste Verein gewesen.

Eine wider Erwarten starke Saison spielten die Fußballer in der Kreisklasse. Roland Härtel freute sich nicht nur über den Spitzenplatz der Ersten, sondern auch über den Klassenerhalt der Zweiten. Auf die Erfolge der Nachwuchsteams in den Spielgemeinschaften ging der Vorsitzende ausführlich ein.

Härtel stellte ferner den durch die Datenschutzgrundverordnung notwendig gewordenen überarbeiteten Mitgliederantrag vor. Vorstand und Ausschuss hätten sich viele Stunden mit dem Thema befasst.

Weiter gab der Vorsitzende bekannt, dass in diesem Jahr kein Seefest stattfinden wird. Stattdessen organisiere der TSV am Freitag, 13. September, einen Firmenlauf. Die Sportplatzkerwa am 6. Juli ist mit der Austragung des Turniers um den Edelherb-Cup verbunden. red