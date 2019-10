Doppelsieg für Sohn und Vater Bätz

Mit einem richtigen Paukenschlag verabschiedeten sich die für den AMC Coburg im ADAC startenden Sohn und Vater Stefan und Arnfried Bätz (beide Meeder) aus der diesjährigen Saison im Automobil-Slalom. Bei der Veranstaltung des AC Bamberg im ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld setzten beide noch einmal ein richtiges Ausrufezeichen ihres fahrerischen Könnens.

Sohn Stefan fuhr seinem Vater mit dem giftgrünen Opel City Kadett in allen beiden Läufen der Klasse der verbesserten Fahrzeuge bis 1300 ccm Hubraum auf und davon, im ersten Lauf um fast eine Sekunde und im zweiten Lauf noch um zwei Zehntelsekunden. "Damit ist die familieninterne Bilanz wieder ein wenig ausgeglichener", schmunzelte der Junior bei der Siegerehrung.

Der Parcours auf dem Schlüsselfelder ADAC-Fahrsicherheitszentrum kam den beiden Coburgern derart gelegen, dass sie sogar in der gesamten Gruppe der verbesserten Fahrzeuge, in der Boliden bis und über 2000 ccm Hubraum am Start waren, die ersten beiden Plätze belegten. In der Gesamtwertung der 99 Starter fuhren die beiden zudem auch noch auf die Plätze vier und fünf.

Beim allerletzten Slalom-Wettbewerb in Nordbayern, dem Flugplatz-Slalom des ADAC Naila auf der Start- und Landebahn des Helmbrechtser Flugplatzes, verpasste Stefan Bätz den Klassensieg um knappe acht Hundertstelsekunden und wurde Zweiter. Vater Arnfried, der in seinem ersten Lauf um zwei Zehntelsekunden schneller war als sein Sohn, fuhr im zweiten Lauf "voll auf Angriff" - konnte seine Zeit um acht Zehntelsekunden verbessern - musste sich aber gleich neun Strafsekunden für verschobene Pylonen anrechnen lassen und wurde Sechster. Stefan fuhr in der Gruppe der verbesserten Fahrzeuge auf Rang fünf und kam im Gesamtklassement der 88 Starter als Achter noch unter die Top Ten. Mehr im Netz www.pfaffif-auswertung.de gpp