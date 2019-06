Doppelsieg für Damen 50 des TC Lichtenfels

Bedingt durch den Feiertag waren die Landesliga-Herren 50 des TC Lichtenfels gleich zweimal im Einsatz. Während sie beim TC Großheubach das Nachsehen hatten, machten die Senioren im Lokalderby gegen den TC Burgkunstadt wieder Boden gut. Die Damen 50 feierten eine Doppelerfolg über Neustadt.

Landesliga, Herren 50

TC Großheubach -

TC Lichtenfels 7:2

In den Einzeln gewann lediglich Thomas Vogel für Lichtenfels sein Match. So war die Partie vorzeitig entschieden. Heinz Bittermann scheiterte gegen den Dänen Christian Halkjaer im Match-Tiebreak knapp mit 11:13. In den Doppeln profitierten Günter Herold/Robert Hofmann von der Aufgabe ihrer Gegner. Doch das änderte nichts mehr an der Niederlage gegen den Tabellennachbarn.

Ergebnisse: M. Göbes - W. Wasikowski 6:0, 6:3; G. Desch - M. Weinmann 6:1, 6:2; M. Sprenger - T. Vogel 0:6, 0:6; H. Spinner - G. Herold6:1, 6:0; Ch. Halkjaer - H. Bittermann 2:6, 7:6, 13:11; H.-J. Perner - R. Hofmann 7:5, 6:2; M. Göbes/H. Spinner - W. Wasikowski/T. Vogel 7:5, 6:1; G. Desch/Ch. Halkjaer - M. Weinmann/H. Bittermnn 6:1, 6:1; M. Sprenger (w.o.)/H.-J. Perner - G. Herold/R. Hofmann 1:3

TC Lichtenfels -

TC Burgkunstadt 5:4

Die Burgkunstadter hatten im Lokalderby durchaus Chancen auf den Gesamtsieg. Nach den Einzeln stand des 3:3. So wurde in den Doppeln verbissen gekämpft. Lediglich Wasikowski/Vogel sorgten schnell für klare Verhältnisse. Die beiden anderen Doppel wurden erst im Match-Tiebreak entschieden.

Ergebnisse: P. Kutil - T. Wittmann 6:0, 6:1; W. Wasikowski - M. Schmidt 6:1, 6:0; M. Weinmann - U. Günther 1.&, 7:5, 8:10; G. Herold - T. Schleicher 0:6, 1:6; H. Bittermann - R. Griesser 7:6, 6:4; R. Hofmann - D. Schartl 1:6, 1:6; W. Wasikowski/T. Vogel - T. Wittmann/T. Schleicher 7:5, 6:2; P. Kutil /R. Hofmann - Mathias Schmidt/U. Günther 3:6, 6:1, 10:6; G. Herold/H. Bittermann - R. Griesser/D. Schartl 4:6, 7:5, 5:10

Bezirksklasse 2, Herren 40

SV Wernsdorf -

TC Lichtenfels 9:0

Die Herren 40 konnten keine komplette Mannschaft stellen. So ging die Begegnung kampflos an Wernsdorf. Nach drei Niederlagen in Folge wird damit die Lage der TCler immer prekärer.

Bezirksklasse 2, Herren 30

TC Lichtenfels -

TC Gundelsheim 8:1

Die Herren 30 feierten ihren vierten Sieg in Folge und stehen mit dem TC Kronach an der Tabellenspitze. Am 29. Juni kommt es zum Show-Down der beiden Top-Teams in Kronach.

Ergebnisse: P. Stössel - F. Kemmer 6:3, 6:3; F. Rubner - T. Stumpf 6:1, 1:6, 10:3; V. Breitenbach - T. Garcke 6:0, 6:1; M. Gehringer - Ch. Scharfenstein 6:3, 6:1; J. Gropp - M. Pauser 4:6, 4:6; B. Pfeiffer - M. Stumpf 6:4, 6:3; P. Stössel/F. Rubner - F. Kemmer/T. Stumpf 6:1, 6:3; V. Breitenbach/J. Gropp - D. Wehner/Ch. Scharfenstein 6:3, 6:1; M. Gehringer/B. Pfeiffer - Pauser/Stumpf 6:1, 6:3

Bezirksklasse 1, Damen 50

TG Neustadt/Coburg -

TC Lichtenfels 0:6

Nach zwei 5:1-Siegen steigerten sich die Damen 50 auf fremden Platz und kehrten mit einem Kantersieg zurück. Die Neustadterinnen hatten keine Chance. Nach den Einzeln lautete das Spielverhältnis 5:48. In den Doppeln verliefen die Begegnungen etwas ausgeglichener, doch letztlich gewannen auch Susanne Mehl/Mathilde Hofmann mit 7:6 in Satz 2.

Ergebnisse: A. Schönheit - S. Mehl 2:6, 0:6; A. Oberender - A. Vogt 2:6, 1:6; C. Knobelsdorf - M. Hofmann 0:6, 0:6; H. Valentini - E. Nützel 0:6, 0:6; A. Schönheit/A. Oberender - S. Mehl/M. Hofmann 2:6, 6:7; C. Knobelsdorf/H. Valentini - A. Vogt/G. Freitag 2:6, 0:6

TC Lichtenfels -

TG Neustadt/Coburg 5:1

Schon einen Woche nach dem Hinspiel trafen beide Teams erneut aufeinander, und wieder war es eine klare Angelegenheit. Als einziges Team in der Bezirksklasse 1 sind die Damen 50 vom TCL verlustpunktfrei. Den Ehrenpunkt für Neustadt holte Elvira Falk.

Ergebnisse: S. Mehl - E. Falk 4:6, 4:6; A. Vogt - M. Hollenz 6:1, 6:2; M. Hofmann - A. Oberender 6:0, 6:0; G. Freitag - H. Valentini 6:1, 6:1; A. Vogt/M. Hofmann - E. Falk/M. Hollenz 6:0, 6:2; S. Mehl/G. Freitag - A. Oberender/H. Valentini 6:0, 6:2

Bezirksklasse 2, Damen 50

TC Lichtenfels II -

TC Veste Coburg 3:3

Mit einem Remis trennten sich die "Zweite" Damen 50 von den Coburgerinnen. Während die Einzel mit 3:1 an die Gastgeberinnen gingen, glichen die Gäste mit zwei Doppelsiegen aus. kag Ergebnisse: K. Diroll - W. Oppel 6:1, 6:0; B. Nielsen - B. Winter 7:5, 4:6, 10:6; K. Gronebaum - E. Kirchner 4:6, 4:6; M. Wasikowski - B. Ennisch 6:2, 6:3; Nielsen/Gronebaum - Oppel/Kromp. 4:6, 0:6; Diroll/Schütz - Kirchner/Goedki 3:6, 4:6