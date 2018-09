Doppelschlag als Türöffner

Zum Auftakt des achten Spieltags in der Fußball-Kreisliga 1 ER/PEG legte der ASV Möhrendorf gestern Abend vor und schloss mit einem souveränen Sieg punktemäßig wieder zu Rang 2 auf. ASV Möhrendorf - Baiersdorfer SV II 3:0

nach starkem beginn der Heimelf gestaltete Baiersdorf das Geschehen offen und erarbeitete sich selbst Möglichkeiten, die jedoch ebenso wenig Erfolg brachten wie auf der Gegenseite. Möhrendorf hatte insgesamt aber mehr gute Szenen und belohnte sich nach einer guten Stunde per Doppelschlag: Erst setzte sich Johannes Müller nach einem Ball in die Tiefe durch, legte sich den Ball per Kopf zurecht und zog aus vollem Lauf zum 1:0 ab (58.), dann grätschte Florian Bauer nach einer Hereingabe von rechts in den ball und schaufelte ihn zum 2:0 unter die Latte (63.). Die Gäste suchten vergeblich nach einer schnellen Antwort und fingen sich noch das 3:0 ein, als Stefan Müller nach einem abgewehrten Schuss volley aus 15 Metern erfolgreich war (74.). Das war die Entscheidung. johö