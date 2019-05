Doppel-Gold für Krämer

In Prag fand die Czech National Pro Championship der Abu Dhabi Pro Jiu Jitsu Tour statt. Dort startete auch die Bambergerin Kämpferin Christine Krämer. Sie stellte sie sich ihren Gegnerinnen im Brazilian Jiu Jitsu sowohl in der Kategorie mit Anzug (Gi) als auch ohne Anzug (NoGi). Im NoGi-Finale stand die 21-Jährige einer Slowenin gegenüber. Direkt nach Beginn des Kampfes setzte Krämer zum Wurf an und brachte ihre Gegnerin zu Boden. Als Konter wurde die Bambergerin ebenfalls geworfen, konnte sich jedoch zügig eine gute Position am Boden sichern. Als ihre Gegnerin im Zuge dessen dann erneut aufstand, folgte der nächste Wurf von Krämer. Im Anschluss daran folgte die Disqualifikation der Sportlerin aus Slowenien auf Grund einer verbotenen Technik. Somit ging der Sieg an die Bambergerin. Auch im Gi sicherte sich Krämer die Goldmedaille und sammelte zugleich zu Beginn der Saison wertvolle Punkte für die Weltrangliste. red