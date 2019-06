Dopingmittel und Schlagstock im Auto

Dopingmittel in nicht geringer Menge und einen Schlagstock haben Zivilfahnder der Verkehrspolizei Bayreuth am Donnerstagnachmittag sichergestellt. Gegen 14 Uhr zog ein Ford mit Karlsruher Kennzeichen das Interesse der Fahnder auf sich. Bei der anschließenden Kontrolle an der Rastanlage Fränkische Schweiz Ost fanden die Beamten im Fahrzeug einen Schlagstock. Zudem wurden im Kofferraum Dopingmittel gefunden. Gegen den Fahrer, einen 34-jährigen Polen, wird nun wegen Verstößen gegen das Antidopinggesetz und das Waffengesetz ermittelt.