Dopingexperte hält Weihnachtsvorlesung

Immer vor Weihnachten lädt die Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften der Hochschule zu einer Weihnachtsvorlesung ein. In diesem Jahr konnte sie dafür Professor Mario Thevis von der Sporthochschule Köln gewinnen. Der Dopingexperte spricht am Mittwoch, 18. Dezember, um 16 Uhr über den spannenden Wettlauf zwischen den Dopinganalytikern und den Dopingsündern. Die Weihnachtsvorlesung ist für Gäste offen. Sie findet am Campus Friedrich Streib im HUK-Audimax statt. red